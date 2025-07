Morandi strega Valles | Da lassù Lucio ci guarda

Valles, 24 luglio 2025 – Il vero fuoriclasse del ritiro rossoblù si conferma lui. Gianni Morandi, ovviamente. Dopo lo show improvvisato martedì in piazza a Valles, questa sera il Gianni nazionale ha dato tutto se stesso, in un frullatore di musica ed emozioni che ha fatto cantare tutta la Halle di Maranza, un grande palazzetto di legno, ma troppo piccolo per contenere questo Festival della passione Bologna. Più di tremila tifosi si erano assicurati il biglietto, rigorosamente gratuito, per partecipare a questo omaggio di Morandi alla bolognesità: un concerto acustico che è arrivato dritto al cuore di tutto il popolo rossoblù. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

