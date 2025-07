monza il cane antidroga della polizia locale fiuta due panetti di hashish in un roveto

Monza, 24 luglio 2025 - Due panetti di hashish nascosti tra la vegetazione fiutati dal cane antidroga della Polizia locale monzese. E' successo questa mattina quando il personale dell'ufficio Nucleo operativo sicurezza tattica è intervenuto in un'area verde a ridosso del centro cittadino, nel quartiere Regina Pacis, da tempo segnalata come luogo abitualmente frequentato da soggetti dediti ad attività illecite, in particolare legate allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nei giorni precedenti erano stati rilevati movimenti sospetti all’interno della zona, particolarmente vasta e caratterizzata da vegetazione fitta e terreno impervio, facendo ipotizzare un suo utilizzo come deposito per occultare droga. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

