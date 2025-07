Monza centro anziani chiude per rissa | 97enne preso a pugni per una partita a scopa

Un centro anziani a Lesmo, in provincia di Monza, √® stato chiuso per 30 giorni in seguito a una rissa scoppiata durante una partita a scopa. Una vicenda che ha dell‚Äôincredibile e che √® avvenuta in via Morganti, in un ex asilo che da 20 anni ospita un centinaio di anziani. L‚Äôepisodio risale a un mese fa circa quando un 78enne ha sferrato un pugno in faccia a un 97enne che ha rimediato un labbro sanguinante. La questura, quindi, ha optato per un provvedimento drastico: 30 giorni di chiusura con i locali che riapriranno a partire dal 1¬į agosto. Anche perch√©, oltre alla rissa, il centro anziani era gi√† stato al centro di discussioni per via di problemi di parcheggio selvaggio, schiamazzi e scarsa disciplina durante gli eventi. 🔗 Leggi su Tpi.it ¬© Tpi.it - Monza, centro anziani chiude per rissa: 97enne preso a pugni per una partita a scopa

In questa notizia si parla di: centro - anziani - rissa - monza

Abusi e torture su anziani disabili al centro della Croce Rossa: arrivano altre condanne - Ancora condanne per gli operatori socio sanitari che lavoravano nel Centro di educazione motoria della Croce Rossa a Roma.

Fragilit√† al Centro: una giornata di screening nei centri anziani di Como - Una giornata interamente dedicata¬†allo screening e alla prevenzione della fragilit√† nei centri di aggregazione per gli anziani¬†della Lombardia: si terr√†¬†sabato 17 maggio, grazie al progetto¬†‚ÄúFragilit√† al Centro‚ÄĚ, promosso dalla¬†Fondazione Longevitas¬†per richiamare l‚Äôattenzione, informare e fare.

Ladri in azione al centro anziani, via il karaoke - Due furti in due notti consecutive ai danni della sede di Argentovivo, il centro anziani molto attivo di Pantigliate, hanno lasciato un profondo amaro in bocca in tutta la comunità.

Al centro anziani una partita a scopa si √® trasformata in una rissa. √ą successo a Lesmo, in provincia di Monza, a pochi passi dalla chiesa. Secondo quanto appreso, il clima di nervosismo che si respirava da tempo nel luogo di ritrovo √® sfociato in un'aggression Vai su Facebook

Rissa al centro anziani, pugno in faccia a un 97enne per... una partita a scopa; Il centro anziani chiude per rissa (e schiamazzi). Il labbro spaccato e la dentiera saltata: la partita a carte finita male in Brianza; Un 97enne colpito con un pugno. La partita a scopa e l’aggressione. Centro anziani chiuso per un mese.

Rissa al centro anziani durante la partita a scopa, 97enne colpito con un pugno in faccia: «La dentiera è volata via» - È successo a Lesmo, in provincia di Monza, a pochi passi dalla chiesa. Secondo msn.com

Rissa al centro anziani, pugno in faccia a un 97enne per... una partita a scopa - È successo a Lesmo, in provincia di Monza, in un centro anziani a pochi passi dalla chiesa del centro del comune lombardo. Lo riporta msn.com