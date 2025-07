Montemarano piange la scomparsa di Michele D’Agnese

Ci sono notizie che arrivano senza clamore, ma lasciano un silenzio profondo. A Montemarano, e in tutto il foro irpino, si piange la morte di Michele D’Agnese, avvocato di 48 anni, padre e consigliere comunale del suo paese. La notizia è giunta nei giorni di pausa dell’attivitĂ giudiziaria. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: montemarano - piange - michele - agnese

Montemarano piange Eugenio: scompare a 40 anni per un malore improvviso - Un profondo senso di dolore e incredulitĂ ha colpito Montemarano, in provincia di Avellino, in seguito alla prematura morte di Eugenio Coscia.

Montemarano piange la scomparsa di Michele D’Agnese.

Avvocatura in lutto per la scomparsa del penalista Michele D’Agnese - La notizia più triste e’ arrivata nei giorni in cui l’attività giudiziaria è ormai sospesa per la pausa estiva. Secondo irpinianews.it