Montecatini piange Dal Porto fatale un malore all’Elba Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

Montecatini Terme (Pistoia), 24 luglio 2025 – Montecatini dice addio ad Alfio Dal Porto, funzionario di banca sempre cortese ed efficiente e per dieci anni stretto collaboratore, a titolo di volontariato, per tutte le questioni che riguardavano lo sport nella giunta dell’ex sindaco Giuseppe Bellandi. Ha dato un contributo importante all’organizzazione del campionato mondiale di ciclismo 2013, che si svolse anche a Montecatini. Era in vacanza con i familiari all’ Isola d’Elba, quando, martedì, è stato stroncato da un improvviso malore a 79 anni. Dal Porto, originario di Lucca, era un dipendente del Monte dei Paschi di Siena, ed era arrivato a Montecatini a metĂ degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo

