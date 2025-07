Mondiali Under 23 Juniores canoa velocità l’Italia qualifica altri cinque equipaggi in finale A

La seconda giornata di gare dei campionati del mondo di canoa velocità Under 23Juniores, competizione che si sta svolgendo a Montemor-o-Velho, in Portogallo, continua a registrare buone prestazioni per l’Italia. La spedizione azzurra qualifica infatti altre cinque imbarcazioni alla finale A e consolida il suo bottino con l’accesso alle semifinali della quasi totalità degli equipaggi. Nel K4 500 maschile Juniores gli azzurri Matteo Savella-Giacomo Tiepolo-Giulio Zugna-Emanuele Antonaz concludono la semifinale in ottava posizione con 1:27.65 e sono eliminati. Nel C1 500 maschile Juniores Riccardo Caporuscio è terzo nella serie di semifinale in 1:52. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Under 23/Juniores canoa velocità, l’Italia qualifica altri cinque equipaggi in finale A

