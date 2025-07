Mondiali Singapore 2025 il programma di oggi 24 luglio | orari di tutti gli eventi tv italiani in gara

Giovedì 24 luglio  proseguiranno a Singapore i Mondiali 2025 degli sport acquatici: il programma prevede le finali per il 1°, per il 3°, per il 5° e per il 7° posto del torneo di pallanuoto maschile, i primi 2 round, sia per gli uomini che per le donne, dei tuffi dalle grandi altezze e la finale del duo libero femminile ed i preliminari dell’acrobatico a squadre open del nuoto artistico. LA DIRETTA LIVE DEL DUO LIBERO DI NUOTO ARTISTICO DALLE 13.30 L’ Italia vedrà scendere in acqua nella pallanuoto maschile il Settebello nella finale per il 7° posto contro gli Stati Uniti, nel nuoto artistico Enrica Piccoli e Lucrezia Ruggiero nella finale del duo libero femminile, ed il team azzurro nei preliminari dell’acrobatico a squadre open, e nei tuffi dalle grandi altezze Elisa Cosetti tra le donne e Davide Baraldi ed Andrea Barnabà nei primi due round. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Mondiali Singapore 2025, il programma di oggi (24 luglio): orari di tutti gli eventi, tv, italiani in gara

