Dopo un day-2 da dimenticare, l’Italia deve rialzare la testa. Oggi, giovedì 24 luglio, si disputerà la terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di scherma, competizione in fase di svolgimento a Tbilisi, in Georgia. Per l’occasione non verrà assegnata alcuna medaglia, dato che assisteremo alle fase preliminare della sciabola maschile e del fioretto femminile. Come ormai da tradizione, il programma partirà alle 7:00 con le prove dedicate alla sciabola, dove saranno della partita due rappresentanti della squadra azzurra, ovvero Matteo Neri e Pietro Torre, desiderosi di raggiungere Luca Curatoli e Michele Gallo, già qualificati in virtù del ranking. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 24 luglio, programma, streaming, italiani in gara