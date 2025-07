Mondiali l' Ungheria si arrende in finale | Spagna d' oro Settebello al settimo posto

Domati i magiari in una finale spettacolare, 15-13 con cinque gol di Granados e Sanahuja. L'Italia batte 9-8 gli Usa. Campagna: ‚ÄúStare fuori dalle prime quattro non deve essere un dramma‚ÄĚ.

LIVE Italia-Estonia 7-6, Mondiali curling misto 2025 in DIRETTA: azzurri in finale dopo un extra-end assurdo! Magie a raffica di Stefania Constantini! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ORARIO FINALE ITALIA-SCOZIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING 1.

Italia-Scozia, Finale Mondiali curling misto 2025: orario, tv, programma, streaming - Sono sempre loro i giocatori della provvidenza per il curling italiano. Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno scritto una nuova e memorabile pagina di storia, portando l’Italia in finale ai Mondiali di doppio misto che si stanno disputando a Fredericton, in Canada.

USA, Trump cambia il nome al Golfo Persico, si chiamerà "Golfo d'Arabia"; Vance ai tifosi dei Mondiali 2026: "Dopo la finale tornatevene a casa" - VIDEO - La decisione del tycoon dopo il cambiamento di nome del Golfo del Messico a "Golfo d'America" Dopo aver cambiato nome al Golfo del Messico in "Golfo d'America", Donald Trump ha deciso di fare la stessa cosa per il Golfo Persico: secondo fonti interne all'amministrazione del tycoon, il nuovo n

