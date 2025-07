Mondiali 2025 | Italia-Stati Uniti 9-8 | Settebello 7°

Il Settebello chiude con un settimo posto (proprio come la selezione femminile) la sua avventura ai Mondiali 2025 di Pallanuoto a Singapore. L’Italia batte gli Stati Uniti bronzo olimpico per 9-8 (parziali 3-3, 2-1, 2-2, 2-2) e conclude al settimo posto il mondiale di Singapore. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it. Gli azzurri strappano sul 5-3 con Ferrero, autore di una doppietta, e poi amministrato il vantaggio, conservato infine da una parata di testa di Nicosia in doppia inferiorità numerica all’ultimo possesso statunitense. 🔗 Leggi su Sportface.it

