Guido Monaco si è soffermato sui forfait al Masters 1000 di Toronto durante l'ultima puntata di Tennismania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: " Dicono 'giochiamo troppo, giochiamo sempre, ultra attività dell'età moderna' e poi sono sempre in vacanza. Sinner rientra, fa tre tornei e tre finali, chiaro che le energie nervose sono lì da vedere. Il paradosso ritorna però sempre quello: allunghi il torneo per renderlo più vendibile e per dare più respiro ai giocatori e invece ai giocatori il Masters 1000 su dieci giorni non piace in certi momenti della stagione, mentre se fosse stato su una settimana magari avrebbero fatto scelte diverse.

Monaco: "Rune studia da Sinner. L'Italia può vincere la Coppa Davis anche senza Jannik e Berrettini"