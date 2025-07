In un’importante svolta per la missione ExoMars, l’ Esa, ovvero l’Agenzia spaziale europea,  ha completato con successo il test  del nuovo sistema di paracadute utilizzato per il touchdown su Marte. Il 7 luglio, il modulo di discesa è stato rilasciato da un pallone stratosferico a 29?km di quota presso l’Esrange Space Center di Kiruna, in Svezia. Dopo una caduta di circa 20 secondi, durante la quale ha raggiunto velocità quasi supersoniche, si sono aperti due paracadute sequenziali: prima il modello da 15?m per frenare in regime supersonico, poi l’enorme struttura da 35?m che è anche il più grande mai progettato per Marte o qualsiasi altro pianeta del sistema solare. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Missione su Marte, il paracadute sembra funzionare: superato il test