Missione Parma | La città non merita di essere vittima dei giochetti del sistema Arci e del Pd

"Siamo curiosi di sapere - esordisce l'associazione Missione Parma - qual è la valutazione del Sindaco Guerra e dell'assessore competente in materia, il vicesindaco Lorenzo Lavagetto, dell'operato di Arci Parma e CAOS Organizzazione Spettacoli, le uniche realtà alla quale il Comune fa affidamento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - missione - arci - città

Missione Parma: La città non merita di essere vittima dei giochetti del sistema Arci e del Pd; Missione Parma: Apologia di un assassino, il circolo Arci Post ha mostrato il suo vero volto -; I fan di Mangione, killer di New York, arrivano in Italia: circolo Arci lo mette su una locandina.