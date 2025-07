Missione elezioni regionali La consigliera Francesca Nobili candidata con ‘Verdi Sinistra’

C’è stato chi le ha fatto arrivare un bouquet di fiori ieri mattina nei giardini dell’Ospedale di Fivizzano dove Francesca Nobili, assessore per due mandati con i sindaci Grassi e poi Giannetti, teneva la sua prima conferenza stampa come candidata nelle file di ‘ Allenza Verdi Sinistra ’ alle prossime elezioni regionali di ottobre. Infermiera professionale impegnata in politica, da sempre in area socialista, ha deciso infatti di confluire in Avs come indipendente. "Ho fatto questa scelta, perché nell’ultimo anno ho condiviso con loro alcune battaglie – ha spiegato l’attuale consigliera di maggioranza –: penso all’impegno sulla Palestina, sui referendum. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Missione... elezioni regionali. La consigliera Francesca Nobili candidata con ‘Verdi Sinistra’

In questa notizia si parla di: elezioni - regionali - francesca - nobili

Elezioni regionali, la Lega avvisa FdI: «Noi da soli con quattro liste» - VENEZIA - Primo maggio festa dei lavoratori, ma non dei partiti che, almeno per quanto riguarda il Veneto, devono decidere chi candidare alla presidenza della Regione del Veneto per il dopo Zaia.

Elezioni regionali in Veneto nel prossimo autunno: c'è la conferma del Consiglio di Stato - Le elezioni regionali in Veneto si svolgeranno "entro il 20 novembre", ossia prima dei 60 giorni successivi al termine dell'attuale quinquennio di legislatura, "al più tardi nella domenica compresa nei sei giorni successivi", cioè domenica 23 novembre 2025.

Elezioni regionali, il vertice in notturna: i leader a casa Meloni per le candidature - Roma, 22 luglio 2025 – Le partite di cartello si giocano la notte. Anche nel centrodestra l’ennesimo vertice va in scena all’ora di cena.

Francesca Albanese la conoscete ormai tutti, relatrice speciale Onu sui territori palestinesi occupati e soprattutto una delle primissime ad aver parlato apertamente e coraggiosamente di genocidio a Gaza, quando non lo faceva nessuno. E anche per questo è Vai su Facebook

Marco Bucci e Andrea Orlando alle elezioni Regionali 2024 in Liguria: quali sono le liste dei candidati; Elezioni regionali, Forza Italia: tutti i nomi dei candidati; Nove potenziali presidenti, venti liste e oltre cinquecento candidati per il consiglio: tutti i nomi della corsa alle elezioni regionali.

Verso le elezioni regionali. L’ex Pd Nobili ora corre per Avs ... - MSN - "Ci dicano quando si andrà a votare per le Regionali, essere in campagna elettorale senza una data certa non ha ... Come scrive msn.com

Verso le elezioni regionali. L’ex Pd Nobili ora corre per Avs ... - L’ex Pd Nobili ora corre per Avs:: "Marche, un disastro sulla sanità" L’ex Garante per i diritti ufficializza la sua candidatura: "Ma è sul sociale che abbiamo ... Segnala ilrestodelcarlino.it