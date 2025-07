andamento e prospettive del box office di mission: impossible – the final reckoning. Il film Mission: Impossible – The Final Reckoning si conferma un successo al botteghino, registrando incassi globali molto elevati nonostante un budget stimato intorno ai $400 milioni. La pellicola ha già raggiunto una cifra di circa $588 milioni a livello mondiale, dimostrando la solidità della saga anche in un contesto di produzione complessa e costosa. performance commerciale e posizione nel ranking mondiale. Il film ha ottenuto un punteggio di 88% di gradimento tra il pubblico su Rotten Tomatoes, confermando l’interesse degli spettatori. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Mission impossible rischia di interrompere una striscia da 29 anni al botteghino