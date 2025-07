Miretti Napoli è il grande obiettivo di Manna e Conte! Così vogliono strapparlo alla Juve | possibili cifre e tutti i dettagli

Miretti Napoli, è il grande obiettivo di Manna e Conte: gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, è diventato uno dei nomi piĂą chiacchierati del mercato estivo. Secondo quanto riportato da Luca Cilli a Sky Sport, il Napoli sta seriamente considerando il giovane talento bianconero come rinforzo per il proprio centrocampo. Il club partenopeo sta cercando un sesto centrocampista da inserire nella rosa di Conte, e Miretti rappresenta un’opzione concreta in tal senso. Il direttore sportivo del Napoli avrebbe infatti messo nel mirino il centrocampista della Juventus dopo le ottime prestazioni con la maglia del Genoa nell’ultima stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

