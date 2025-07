Miretti è un pupillo del ds Manna | garantirebbe al Napoli duttilità e resistenza fisica Gazzetta

Il Napoli deve completare l’organico del centrocampo e, dunque, tra gli interessi degli azzurri è spuntato Fabio Miretti. Il classe 2003 era l’anno scorso in prestito al Genoa, ma il suo cartellino appartiene alla Juventus. Miretti garantirebbe al Napoli duttilità e resistenza fisica. La Gazzetta dello Sport scrive: Le priorità sono in altre zone, ma comunque la rosa va completata al più presto. E seguendo il lavoro di campo di questi giorni in Val di Sole, appare chiaro che entro la fine del mercato il Napoli dovrà aggiungere una nuova pedina a centrocampo. C’è da considerare anche la Coppa d’Africa, che priverà Conte di un elemento imprescindibile come Anguissa tra dicembre e gennaio. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

