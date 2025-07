Miranda priestly torna | meryl streep di sul set di il diavolo veste prada 2

anticipazioni e dettagli sulla produzione di "il diavolo veste Prada 2". Il sequel del celebre film "Il diavolo veste Prada" sta generando grande attesa tra il pubblico e gli appassionati di cinema. Recenti fotografie dal set mostrano Meryl Streep nel ruolo iconico di Miranda Priestly, confermando il ritorno di uno dei personaggi più memorabili della storia cinematografica moderna. La presenza dell'attrice, in grande forma, sottolinea l'importanza che il progetto riveste nel panorama cinematografico. ritorno dei protagonisti e nuovi interpreti. Il cast originale si riconferma con la partecipazione di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci.

È ufficiale, ci sarà il sequel de Il diavolo veste Prada: cosa sappiamo finora - A quanto pare è ufficiale, il sequel de Il diavolo veste Prada si farà : a distanza di 19 anni dal film cult di David Frankel, uscito nel 2006, sono cominciate a circolare le prime voci sulle conferme, gli addi e le novità della seconda pellicola.

Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set - Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set Anne Hathaway è ufficialmente tornata nei panni di Andy Sachs in una prima foto pubblicata sui social media dall’attrice premio Oscar e dalla 20th Century Studios durante le riprese di Il diavolo veste Prada 2, l’attesissimo sequel dell’amata commedia drammatica del 2006.

Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo - Il diavolo veste Prada 2: confermato il cast originale. Anche Kenneth Branagh a bordo La produzione dell’attesissimo Il diavolo veste Prada 2 della 20th Century Studios è in pieno svolgimento, e i quattro attori principali Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci sono stati ufficialmente annunciati dalla Disney, ma c’è un’aggiunta: il premio Oscar Kenneth Branagh che interpreterà il marito di Miranda Priestly, la regina di ghiaccio della Streep e direttrice della rivista di moda.

