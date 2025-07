Miranda Priestly è tornata! Meryl Streep sul set di Il Diavolo Veste Prada 2

Sono trapelate delle foto dal set di Il Diavolo Veste Prada 2 in cui vediamo una Meryl Streep in grande forma tornare nei panni della famigerata Miranda Priestly, una delle villain peggiori che la storia del cinema recente ricordi. La potete vedere a questo link! David Frankel, che ha diretto il film del 2006, e Aline Brosh McKenna, che ha scritto la sceneggiatura originale, torneranno per il sequel insieme alla produttrice Karen Rosenfelt. Basato sul romanzo di Lauren Weisberger, un romanzo a chiave sul lavoro per Anna Wintour a Vogue, “ Il diavolo veste Prada ” segue l’aspirante giornalista Andy Sachs (Hathaway) che viene assunta come assistente in una rivista di moda patinata ma si ritrova in balia del suo capo esigente. 🔗 Leggi su Cinefilos.it