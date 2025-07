Ministro israeliano | Cancelleremo Gaza sarà tutta ebraica

Il ministro israeliano Ben-Eliyahu: “Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica” “Tutta Gaza sarà ebraica, il governo sta spingendo affinché Gaza venga cancellata. Grazie a Dio, stiamo estirpando questo male. Stiamo spingendo la popolazione che si è istruita sul Mein Kampf”. Lo ha dichiarato il ministro israeliano ultranazionalista di estrema destra Amihai Ben-Eliyahu, citato su X dal. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ministro israeliano: “Cancelleremo Gaza, sarà tutta ebraica”

Netanyahu “invia soldati a commettere crimini di guerra a Gaza”, dice l’ex Ministro della Difesa israeliano - Moshe Yaalon, ex capo di stato maggiore dell’esercito israeliano ed ex ministro della Difesa, ha accusato il governo di Israele di inviare i soldati a Gaza a commettere crimini di guerra e deportare i palestinesi per "occupare la Striscia e reinsediarla con ebrei".

Ministro israeliano: Gaza sarà completamente distrutta - Milano, 6 mag. (askanews) - Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha dichiarato oggi che la Striscia di Gaza sarà "totalmente distrutta" dopo la guerra in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas.

Iran, nucleare e Gaza: “Trump ha visto il ministro israeliano Dermer” - (Adnkronos) – Colloquio 'privato' su nucleare e Iran, ma anche sulla guerra a Gaza. Questi i temi sul tavolo nell'incontro di ieri tra il presidente americano Donald Trump e il ministro israeliano per gli Affari Strategici Ron Dermer, stretto collaboratore del primo ministro Benjamin Netanyahu.

Gaza, ministro dell'ultradestra israeliana: Tutta la Striscia sarà ebraica, la stiamo cancellando - Almeno 51 palestinesi, tra cui 12 persone in cerca di aiuti, sono stati uccisi negli attacchi di oggi dell'esercito israeliano a Gaza; Tel Aviv: 'Gaza sarà ebraica'. Witkoff in Sardegna con Israele. LIVE; Medio Oriente, frase choc di un ministro israeliano: «Tutta Gaza sarà ebraica, la stiamo cancellando.