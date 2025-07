Minacce di morte botte e insulti alla compagna | arrestato dopo 7 anni di violenze

Un uomo di 42 anni è stato arrestato dai carabinieri per maltrattamenti e minacce alla convivente.Il 42enne di nazionalità italiana è finito in manette nella notte tra il 20 e il 21 luglio.Ad arrestarlo in flagranza di reato sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

In questa notizia si parla di: minacce - arrestato - anni - morte

