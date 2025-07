Milik Juventus c’è anche il polacco alla Continassa | l’attaccante è presente al primo giorno di ritiro dei bianconeri – VIDEO

Milik Juventus, c’è anche il polacco alla Continassa: l’attaccante polacco è presente al primo giorno di ritiro dei bianconeri – Il VIDEO dell’arrivo. (Marco Baridon inviato alla Continassa) – Questa mattina, Arkadiusz Milik  ha fatto il suo ritorno ufficiale alla Continassa, pronto a iniziare la preparazione estiva con il resto della squadra. Il centravanti polacco, arrivato in bianconero nell’estate 2022, ha rinnovato recentemente con il club, spalmando così su più anni il suo ingaggio. Si rivede #Milik???? @BaridonMarco pic.twitter.comgicUUo1b9Q — .com (@junews24com) July 24, 2025 Ma nonostante la stretta al contempo tecnica e economica, il futuro di Milik resta tutt’altro che scontato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Milik Juventus, c’è anche il polacco alla Continassa: l’attaccante è presente al primo giorno di ritiro dei bianconeri – VIDEO

In questa notizia si parla di: polacco - continassa - juventus - attaccante

Milik Juve, il polacco scalda i motori in vista della nuova stagione: sarà alla Continassa in anticipo rispetto ai compagni, ecco perchè - di Redazione JuventusNews24 Milik Juve, il polacco scalda i motori in vista della nuova stagione: sarà alla Continassa in anticipo rispetto ai compagni, perchè e cosa succederà .

Una #Juve intera in vendita: la lista degli undici giocatori pronti a salutare ultano tutti essere coi bagagli fuori dal Continassa. A partire dal portiere di questa speciale squadra, ovvero Mattia Perin che la Vecchia Signora non considera più centrale all’interno Vai su X

Juventus, quando torna Milik? Si avvicina il rientro dell'attaccante polacco; Milik fuori da tutto, ma rinnova a sorpresa con la Juve: il perché della scelta; Milik ritorna in Polonia: le ultime sul recupero dell’attaccante della Juventus.

Juve, oggi il raduno alla Continassa. Joao Mario il volto nuovo, rosa da alleggerire - Tudor inizierà con una serie di allenamenti doppi, prima della partenza per il ritiro in Germania. Segnala gazzetta.it

Juventus, si riaprono i cancelli della Continassa per la nuova stagione: assenti David e Conceicao, il motivo - 0 a Miami contro il Real Madrid nella sfida valevole per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Secondo ilbianconero.com