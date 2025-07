Milano rapina shock | aizzano un pitbull contro due ragazzini per derubarli

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aggressione in pieno centro: arrestati sei giovani tra cui cinque minorenni. Una scena di violenza inaudita si è consumata nella serata di ieri in via Ansaldo, a poca distanza dalla fermata della metropolitana Bignami: sei adolescenti hanno accerchiato due ragazzi di 12 e 16 anni e hanno scatenato contro di loro un pitbull, con l’intento di rapinarli di una collana, un cellulare e altri effetti personali. L’attacco e la fuga fallita. L’aggressione è avvenuta poco dopo le 19:00, quando il branco – composto da cinque minorenni e un maggiorenne, tra i 14 e i 17 anni – ha agito con violenza e determinazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Milano, rapina shock: aizzano un pitbull contro due ragazzini per derubarli

