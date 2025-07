Milano Parto e Pesaro | come cambia il reato di corruzione L’utilità non patrimoniale è il nuovo abuso d’ufficio

Roma, 23 luglio 2025 – A ogni tempo la sua arte, a ogni arte la sua libertà. Negli anni della crisi economica e della disintermediazione, delle istituzioni in bilico e della social-mania, anche la cronaca giudiziaria si adegua. Spariscono (o quantomeno sono meno presenti, forse perché i denari scarseggiano?) le ‘mazzette’ tradizionali e la corruzione si palesa con una formula – “utilità non patrimoniale” – che apre orizzonti obliqui. ‘Classicamente’ ipotizzata per le prestazioni sessuali, ad esempio, per essere brutali. Ora per le prestazioni di “accresciuta popolarità e consenso”, per dirla con le parole dei magistrati di Pesaro che hanno indagato il candidato governatore del centrosinistra ed europarlamentare Matteo Ricci. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

