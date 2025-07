Milano minacciano due adolescenti con un bull terrier e li lasciano in mutande | sei arresti

La banda, formata da cinque minorenni e un maggiorenne, si è prima fatta consegnare collana e cellulare, poi ha costretto le vittime a spogliarsi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Milano, minacciano due adolescenti con un bull terrier e li lasciano in mutande: sei arresti

In questa notizia si parla di: milano - minacciano - adolescenti - bull

Milano banlieue, 5 marocchini in Duomo del “movimento pro maranza di Don Ali” minacciano Articolo 52: “Dove siete? Non vi fate più vedere? Alle 20 non dovete più uscire di casa” - VIDEO - Una minaccia inviata sui social, con al centro la solita violenza che questi gruppi di extracomunitari nordafricani portano nelle strade milanesi In Piazza Duomo, il "movimento pro Maranza” formato da 5 extracomunitari marocchini guidato da una figura ormai nota sui social, tale Don Ali, ha m

Accerchiano due ragazzi a Milano e li minacciano con una pistola per rapinarli: arrestati 6 giovani - La polizia di Stato ha arrestato 6 giovani per rapina aggravata. Due 19enni e quattro 18enni avrebbero accerchiato, minacciato e derubato due ragazzi di 20 e 19 anni in via Varesina a Milano nella serata del 14 luglio.

Milano, minacciano due adolescenti con un bull terrier e li lasciano in mutande: sei arresti; Minacciano ragazzino con un pit bull: fermata baby gang.

Aggrediscono due ragazzini di 12 e 16 anni con un pitbull e li rapinano: arrestati 6 adolescenti a Milano - Due ragazzini di 12 e 16 anni sono stati aggrediti da 6 coetanei che hanno aizzato un pitbull contro di loro per derubarli ... Lo riporta fanpage.it

Aizzano pitbull per rapinare due adolescenti a Milano, 6 arresti - Hanno circondato due adolescenti di 12 e 16 anni aizzando contro di loro un pitbull per prendergli loro una collana, un telefono e altri effetti personali. Da msn.com