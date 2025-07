Milan, non solo mercato in entrata: la cessione del giocatore potrà definitivamente svoltare l’arrivo di nuovi acquisti I rossoneri, per alimentare quello che si sta rivelando uno dei mercati più prolifici del nostro campionato, hanno bisogno di entrate importanti. Un trend già confermato dalla cessione di Reijnders al Manchester City per 70 milioni di euro e dalla dipartita di Theo Hernandez, che ha raggiunto l’Al Hilal per 25 milioni. Oltre all’addio di alcuni top player, il Diavolo deve liberarsi di molti esuberi che potrebbero portare cifre significative alle casse rossonere. Spesso sono profili che non rientrano nei piani del nuovo tecnico, Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

Milan, saluta e va in Arabia: cessione da 10 milioni