Milan-Como-Napoli-Juventus | un quadrilatero di mercato che accontenta tutti

Una mossa tira l’altra. In mezzo ci sono quattro squadre molto importanti del nostro campionato che stanno per dare il via ad un domino di mercato che risolverĂ diversi problemi – serieanews.com Il Milan finalmente ha sciolto le riserve e ha deciso di affondare il colpo su quello che è il vero obiettivo di questa estate. Con il passare del tempo, Dusan Vlahovic è diventato l’obiettivo prioritario, un calciatore che il tecnico toscano vuole tornare assolutamente ad allenare, anche perchĂ© ha affiutato la possibilitĂ di portarselo a casa in maniera piuttosto agevole. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Milan-Como-Napoli-Juventus: un quadrilatero di mercato che accontenta tutti

Como, Fà bregas a carte scoperte: “Roma e Milan? Vi dico la verità ” - Cesc Fà bregas, allenatore del Como, ha rilasciato una lunga intervista al 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.

Il domino delle panchine: da Fabregas-Como fino al Milan, tutti gli incastri. E c’è la variante Napoli - Cesc Fabregas forse saluta. O forse no. Ma di certo c’è una cosa: il domino degli allenatori parte da Como, con lo spagnolo che non è solo un candidato forte per la panchina della Roma (dove, intanto, si sono defilate le candidature di Stefano Pioli o quella sempre molto improbabile di Max Allegri ), ma soprattutto per quella del Bayer Leverkusen, che ha dato l’addio a Xabi Alonso e che guarda all’ex giocatore di Chelsea e Barcellona per continuare a proporre un calcio nuovo, diverso, dinamico.

Diretta gol Serie A: gli aggiornamenti LIVE della 37ª giornata – Milan in 10 uomini per l’espulsione di Gimenez, Como in vantaggio con Caqueret, Monza in vantaggio - Tutti gli aggiornamenti sulla 37ª giornata del campionato di Serie A 2024-25: gli aggiornamenti da tutti i campi Tutte le squadra in campo per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2024-25.

Il Como sta mettendo su una squadra davvero niente male per la prossima stagione La notizia del giorno è la permanenza di Nico Paz almeno per un altro anno: il Real Madrid ha deciso di non esercitare l'opzione di recompra Per Malick Thiaw bisogna p

UFFICIALE – SERIE A 2025/26, ECCO TUTTE LE GIORNATE DEL PROSSIMO CAMPIONATO; Tutti gli MVP delle partite di Serie A; Ecco il calendario della Serie A (380 partite): Juve-Inter alla terza giornata, derby di Roma alla quarta, quello di Milano alla 12esima.

Perché il Napoli vuole Fabio Miretti: la trattativa con la Juventus e il prezzo del centrocampista bianconero - Fabio Miretti è un pupillo di Manna, che lo ha visto crescere alla Juventus, e sarebbe utilissimo anche per la questione liste. Lo riporta msn.com

Juve, ancora il Milan su Vlahovic: i rossoneri sperano nella rottura definitiva - Il centravanti resta in uscita, ma il Milan attende gli sviluppi alla Continassa con Dusan che potrebbe andare a rottura con il club bianconero. Come scrive msn.com