Migranti Schlein | Meloni chieda scusa agli italiani per costi cpr Albania

ROMA – “Giorgia Meloni deve chiedere scusa agli italiani, perchĂ© i numeri relativi ai costi della sua illegale operazione Albania sono un insulto anche a quei milioni di persone che oggi si trovano in difficoltà ”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando il rapporto dell’UniversitĂ di Bari e ActionAid. Il progetto Albania, accusa Schlein, “non solo viola i diritti fondamentali dei migranti, tanto che quelle prigioni sono rimaste vuote. Ma dopo aver passato anni a blaterare contro i famosi 35 euro al giorno per l’accoglienza, oggi un rapporto redatto dall’UniversitĂ di Bari e ActionAid conferma come sia stata sperperata la cifra astronomica di 114mila euro al giorno a persona migrante detenuta nei centri in Albania. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Migranti, Schlein: “Meloni chieda scusa agli italiani per costi cpr Albania”

