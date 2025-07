Migranti opposizioni all’attacco dopo i dati su Cpr e centri in Albania Schlein a Meloni | Si scusi

Rimpatri al palo, mai così male dal 2014, e costi enormi, addirittura esorbitanti nel centro di Gjader, in Albania. Alla luce dei dati ufficiali del governo, elaborati da ActionAid e Università di Bari e inseriti nell’aggiornamento della piattaforma Trattenuti, “Giorgia Meloni deve chiedere scusa agli italiani, perché i numeri relativi ai costi della sua illegale operazione Albania sono un insulto anche a quei milioni di persone che oggi si trovano in difficoltà ”, attacca la segreteria del Pd Elly Schlein. Decine le dichiarazioni di esponenti dell’opposizione, nessuna da parte della maggioranza di governo, che sceglie il silenzio nonostante i dati siano quelli ufficiali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Migranti, opposizioni all’attacco dopo i dati su Cpr e centri in Albania. Schlein a Meloni: “Si scusi”

Migranti, ogni posto nei centri in Albania è costato più di 150mila euro: quanto ha speso il governo - I 400 posti nel Cpr di Gjader, in Albania, sono costati più di 150mila euro l'uno, quando una struttura simile in Italia aveva richiesto circa 20mila euro a posto. Riporta fanpage.it