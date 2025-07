Migranti il più grande spreco della storia dei cpr | in Albania spesi 75 milioni in 6 mesi

Primo studio di Actionaid e UniBari sui costi già sostenuti. Nel 2024 per soli cinque giorni di operatività la prefettura di Roma ha pagato 570mila euro per detenere 20 migranti poi tutti liberati e riportati in Italia. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti, il più grande spreco della storia dei cpr: in Albania spesi 75 milioni in 6 mesi

La Corte di Cassazione pone diversi dubbi di costituzionalità sull'intesa Italia-Albania per i migranti. Eccoli nel dettaglio Vai su Facebook

