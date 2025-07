migliori anime di cloverworks che dimostrano la loro potenza

Il panorama degli studi di produzione anime si distingue per la presenza di realtà emergenti che, in breve tempo, riescono a conquistare un ruolo di rilievo grazie alla qualità dei loro lavori e alla capacità di innovare. Tra queste, CloverWorks si è affermata come uno degli studi più promettenti nel settore, consolidando la propria reputazione attraverso una serie di progetti di grande impatto visivo e narrativo. storia e evoluzione di CloverWorks. Fondata nel 2018 come sussidiaria di A-1 Pictures, CloverWorks ha scelto successivamente di diventare un’entità indipendente pur mantenendo il rapporto con l’azienda madre e con il gruppo Aniplex. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

