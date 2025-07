Miglioramento della qualità urbana e sostenibilità ambientale | Forlì si impegna contro l’inquinamento acustico

Il Comune di Forlì si distingue nelle politiche ambientali aderendo come partner di rilievo al prestigioso progetto europeo Life Optimus (Optimised Pavements Towards Innovative Mitigation of Urban Noise), finanziato dall’Unione Europea.Forlì ha formalizzato la propria partecipazione, attestando. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

In questa notizia si parla di: forlì - miglioramento - qualità - urbana

Miglioramento della qualità urbana e sostenibilità ambientale: Forlì si impegna contro l’inquinamento acustico - Il Comune di Forlì si distingue nelle politiche ambientali aderendo come partner di rilievo al prestigioso progetto europeo Life Optimus (Optimised Pavements Towards Innovative Mitigation of Urban Noise), finanziato dall’Unione Europea.

La rigenerazione urbana è una leva strategica per il futuro delle politiche territoriali regionali. Per questo ho presentato una risoluzione - sottoscritta anche dal Capogruppo PD @paolocalvano_ e da altri colleghi consiglieri - per chiedere alla Giunta di aument Vai su Facebook

Miglioramento della qualità urbana e sostenibilità ambientale: Forlì si impegna contro l’inquinamento acustico; Cesena e Forlì, una qualità di vita in netto miglioramento; Forlì, giovedì 19 giugno 2025: inaugurazione dei Giardini di Galleria Vittoria, un nuovo spazio verde nel cuore della città.