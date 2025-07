Michele Noschese morto a Ibiza la testimone | Inseguiva una ragazza In attesa dell'ok per nuovi esami sulla salma

In giornata dovrebbe arrivare l'autorizzazione della Spagna per i nuovi esami sulla salma del 35enne napoletano morto a Ibiza; il giovane, noto come "Dj Godzi", deceduto il 19 luglio durante un'operazione di polizia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dj morto a Ibiza, il testimone: “Preso a pugni in faccia, sciocchezza dire che aveva un coltello” - Raffaele Rocco era nell’appartamento dell’amico quando è arrivata la Guardia Civil chiamata dai vicini

È morto a Ibiza Michele Noschese, in arte Dj Godzi. Aveva 35 anni - La musica, più forte del pallone: chi era Michele Noschese. Si chiamava Michele Noschese, ma tutti lo conoscevano come Dj Godzi.

Dj italiano morto a Ibiza, "Michele inseguiva una ragazza, c'era stato un droga party" | La famiglia chiede altri esami #ibiza #michelenoschese #djgodzi

Giuseppe Noschese, medico in pensione ed ex coordinatore del Trauma Center dell'ospedale Cardarelli di Napoli, padre di Michele, in arte Dj Godzi, morto in Spagna nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 luglio, è a Ibiza per riportare a casa la salma del figlio

