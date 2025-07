Le autorità spagnole stanno indagando per ricostruire le cause della morte. Per gli agenti sono legate a un "arresto cardiaco dopo una festa". Il papà: "Pestato dalla polizia". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Michele Noschese, morto a Ibiza il dj italiano Godzi | Dubbi sul coinvolgimento della Guardia civil, il padre: "Si tratta di un omicidio"