La Guardia Civil ha reso noto in un comunicato alcuni dettagli attorno alla morte del dj italiano Michele Noschese, noto come dj Godzi, avvenuta nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Ibiza. Tutto è iniziato con numerose chiamate al 112 da parte di vicini allarmati da una violenta lite in un’abitazione del complesso residenziale in cui viveva Noschese, a Santa Eularia. La ricostruzione della serata in cui è moto Michele Noschese. Una donna, identificata come la compagna dell’italiano, era fuggita saltando sul balcone dell’abitazione accanto per proteggersi da un’aggressione. Presentava diverse contusioni e ha spiegato agli agenti di temere per la propria vita, dato che l’uomo era completamente fuori controllo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Michele Noschese, Guardia Civil: “Donna in fuga dal dj, possibile decesso per droghe”