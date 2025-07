Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Un’emozionante Ann-Katrin Berger ha preso la colpa dell’uscita semifinale tedesca in Spagna all’Euro 2025, dicendo che avrebbe dovuto chiudere lo spazio per negare Aitana Bonmati. La Germania aveva fatto una forte prestazione difensiva mentre costringevano i campioni del mondo a tempo extra a 0-0, ma Bonmati ha segnato un vincitore di 113 ° minuto per mandare la Spagna in finale. Il due volte vincitore del Ballon D’Ormminin ha trasformato in modo superbamente il suo marcatore prima di spremere un tiro basso oltre Berger al suo posto vicino a un byline vicino a destra. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - “Mi prendo la colpa” – Lacrime Berger si scusa per l’uscita Euro 2025 della Germania