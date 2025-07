Mette-Marit di Norvegia il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo

Con i capelli tinti di nero e profilo basso, Marius Borg Høiby si è allontanato dai riflettori. Una mossa piĂą che necessaria dopo che i suoi precedenti penali, per i quali è sotto inchiesta, hanno destabilizzato la Corona norvegese e, in particolare, sua madre, la Principessa Mette-Marit, che ha cominciato a soffrire di gravi problemi di salute mentre il ventottenne accumulava uno scandalo dopo l’altro. Anche se la vicenda è ancora lontana dalla sua conclusione, il ragazzo sembra aver trovato un po’ di pace grazie ad Andrea Shaw, figlia di un facoltoso uomo d’affari. La nuova fidanzata di Marius Borg di Norvegia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo

In questa notizia si parla di: mette - marit - marius - scandalo

Il figlio della principessa Mette-Marit di Norvegia è sospettato di tre stupri - Il 27 giugno, al termine di un’inchiesta durata quasi un anno, la polizia norvegese ha annunciato che il figlio maggiore della principessa Mette-Marit è sospettato di aver commesso tre stupri e altre venti infrazioni di vario tipo.

Mette-Marit di Norvegia, indagini concluse: il figlio Marius sospettato di 23 reati - Non è stato un anno facile per la famiglia reale norvegese, ma gli eventi delle ultime ore suggeriscono che la situazione non cambierà .

Marius Borg, il figlio di Mette-Marit di Norvegia, è accusato di 23 reati tra cui tre stupri - La polizia norvegese ha chiuso l'indagine avviata dieci mesi fa: ora la Procura ha trenta giorni di tempo per decidere se incriminare formalmente il figlio maggiore della principessa, che nel 2024 è stato arrestato tre volte

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo; Mette-Marit di Norvegia: il figlio Marius sospettato di 23 reati, tra cui tre stupri; La futura regina di Norvegia e lo scandalo del figlio.

Mette-Marit di Norvegia, il figlio Marius ritrova l’amore dopo lo scandalo - Marit di Norvegia è ancora sotto inchiesta per i suoi comportamenti autodistruttivi ma intanto ha ritrovato il sorriso in amore ... Scrive dilei.it

Mette-Marit di Norvegia: figlio sospettato di tre stupri | iO Donna - Marius Borg Hoiby, così si chiama, era stato arrestato e poi indagato un anno fa, in agosto, per aver aggredito la fidanzata. Segnala iodonna.it