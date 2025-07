Meteo cambiamento atteso nei prossimi giorni | tornano le perturbazioni

La situazione. Secondo le previsioni meteo, Mentre il Sud Italia è stretto nella morsa della canicola, con temperature elevate e picchi che sfiorano i 46-47°C, al Nord si avvertono già i segnali di un cambiamento. L’abbassamento del flusso atlantico favorirà  condizioni di instabilità , una dinamica che nel corso del weekend tenderà a coinvolgere gradualmente l’intera Penisola, segnando così la fine del grande caldo. Meteo giovedì. Nord:  Tempo instabile con sole alternto a rovesci e temporali specie su Alpi e Prealpi. Nuvolosità irregolare anche a tratti compatta altrove. Temperature in calo, massime tra 27 e 31. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

