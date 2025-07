Mercato Juve | ufficiale il futuro di Mosquera L’ex obiettivo per la difesa giocherà in questa squadra nella prossima stagione Il comunicato

Mercato Juve: è stato ufficializzato il futuro di Mosquera. L’ex obiettivo della difesa bianconera giocherà in questa squadra nella prossima stagione. Il mercato Juve deve depennare dalla lista Mosquera per rinforzare la sua difesa. L’ex Valencia sbarca in Premier League, giocherà all’Arsenal nella prossima stagione. Di seguito riportato il comunicato dei Gunners. COMUNICATO – « Cristhian Mosquera firma per l’Arsenal. Cristhian è stato con l’accademia del Valencia dall’età di 12 anni, crescendo nelle giovanili prima di debuttare in prima squadra in Copa del Rey a 17 anni nel gennaio 2022. La sua prima presenza nella Liga è arrivata pochi giorni dopo, partendo dal Mestalla in un pareggio per 1-1 contro il Siviglia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

