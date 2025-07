Mercato Inter tutte le carte per arrivare al rilancio per Lookman | il piano d’azione

dei nerazzurri passa dalle uscite. Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’ Atalanta, continua a essere al centro dei riflettori del mercato Inter. Da tempo desideroso di vestire la maglia dell’ Inter, Lookman ha chiarito che vuole il trasferimento a Milano, ma la trattativa con l’Atalanta è tutt’altro che semplice. La squadra bergamasca ha fissato la sua richiesta a 50 milioni di euro, una cifra che al momento dista dagli 40 milioni offerti dalla dirigenza nerazzurra. Un passo verso l’accordo. Nelle ultime ore, però, sono emerse notizie positive per i tifosi dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, tutte le carte per arrivare al rilancio per Lookman: il piano d’azione

In questa notizia si parla di: lookman - inter - mercato - tutte

Niente Lookman, il nuovo piano dell’Inter rovina la Juventus - La trattativa per Lookman sta diventando troppo complicata: l’Inter ha un nuovo obiettivo, Juve spiazzata.

Inter-Lookman, la richiesta “coraggiosa” dell’Atalanta: no secco di Marotta - Un attaccante nel mirino e una contropartita che accende la trattativa. L’Inter punta Lookman, ma l’Atalanta fa una richiesta inaspettata Ademola Lookman è il nome segnato in rosso nella lista degli attaccanti seguiti dall’Inter.

Calciomercato Inter LIVE: non solo Lookman sul taccuino: le ultime su Leoni, Asllani, e Frattesi - di Redazione Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Tempo di #calciomercato I Sprint del MIlan per Jashari e Pubill, Lookman jolly di mercato. La Roma accelera per Wesley, sfida Juventus-Inter per avere Hojlund TUTTE LE PRINCIPALI TRATTATIVE #ANSA Vai su X

#Inter - Nuovo summit in sede tra #Chivu (uscito da pochi minuti) e la dirigenza: punto sul mercato, con #Lookman che resta la prioritĂ per i nerazzurri @giokermusso Vai su Facebook

Lookman-Inter, c'è una doppia strategia per chiudere: i dettagli; Lookman, l'Atalanta continua a fare muro: tutte le carte dell'Inter per aumentare l'offerta e arrivare alla cifra richiesta; Mediaset – Mercato, arriva la clamorosa mossa di Lookman pur di andare all’Inter.

Lookman e non solo: “Sondaggio dell’Inter con la Roma” | ESCLUSIVO - Lookman e non solo spunta il sondaggio Inter con la Roma nella nuova puntata sui nerazzurri in onda su Youtube ... Secondo calciomercato.it

Lookman, l'Atalanta continua a fare muro: tutte le carte dell'Inter per aumentare l'offerta e arrivare alla cifra richiesta - L'obiettivo è quello di non vivere lo stesso tormentone che ha visto protagonisti Koopmeiners e la Juventus nella scorsa estate: cosa possono fare i nerazzurri e il nigeriano? Segnala calciomercato.com