Meno locali più lavoratori | il primo semestre 2025 in chiaroscuro dei pubblici esercizi padovani

Se da una parte i ristoratori padovani possono finalmente respirare sul fronte dell’occupazione, dall’altra rischiano l’apnea per la tenuta delle loro imprese. È il paradosso che emerge dal bilancio del primo semestre 2025 stilato da APPE Padova – l’Associazione Provinciale Pubblici Esercizi – su. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

