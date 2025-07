Si è tenuto a Roma, nella sede di rappresentanza della Presidenza del Consiglio, Villa Pamphili, un importante incontro tra Algeria e Italia. Durante la cerimonia sono stati firmati numerosi accordi, istituzionali e commerciali, ai quali i due Paesi stavano lavorando da diversi mesi. L’Algeria è fondamentale per l’Italia da quando il governo Draghi la individuò come Paese fornitore di gas per sostituire la Russia. Uno degli accordi cruciali di questo incontro è stato infatti quello che coinvolge Eni e Sonatrach per rafforzare gli investimenti in Algeria e assicurare maggiori forniture all’Italia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Meloni firma l’accordo con l’Algeria, più gas per l’Italia