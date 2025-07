Sondrio, 24 luglio 2025 – Regione Lombardia e produttori valtellinesi insieme per non disperdere la storia della mela valtellinese, dopo il recente naufragio della cooperativa Melavì. Ieri a Milano nuovo tavolo di confronto, coordinato dall’assessore regionale alla Montagna e Enti locali Massimo Sertori con un gruppo di rappresentanti delle aziende valtellinesi rappresentative della produzione di mele. Quintali di mele in cerca di casa. "Abbiamo condiviso osservazioni, dati e proposte operative per far fronte alle criticità che sta affrontando il tessuto imprenditoriale locale e gestire il forte impatto sul territorio – ha dichiarato Sertori - Tutte le realtà presenti all’incontro hanno dato segnali importanti per aiutare e rilanciare il comparto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Melavì addio, le mele valtellinesi cercano casa. E vogliono commercializzare la Rockit