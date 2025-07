Medioriente | Netanyahu decisione Macron su Palestina premia il terrorismo

Torino, 24 lug. (LaPresse) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato di “condannare fermamente la decisione del presidente francese Macron di riconoscere uno Stato palestinese accanto a Tel Aviv dopo il massacro del 7 ottobre”. In una dichiarazione diffusa dal suo ufficio, Netanyahu ha affermato che tale decisione “premia il terrorismo e rischia di creare un altro proxy iraniano, proprio come è accaduto con Gaza. Uno Stato palestinese in queste condizioni sarebbe una piattaforma di lancio per annientare Israele, non per convivere in pace al suo fianco”.“Chiariamo una cosa: i palestinesi non cercano uno Stato accanto a Israele, cercano uno Stato al posto di Israele”, ha aggiunto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Medioriente: Netanyahu, decisione Macron su Palestina premia il terrorismo

Netanyahu: decisione Trump coraggiosa - 4.04 In un video appena pubblicato in inglese, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Trump per l'attacco agli impianti nucleari iraniani.

Medioriente: Netanyahu riconosce pressioni alleati in decisione sblocco aiuti - Tel Aviv (Israele), 19 mag. (LaPresse/AP) – Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu riconosce che la sua decisione di sbloccare l’ingresso degli aiuti a Gaza è legata a pressioni fatte dagli alleati.

Witkoff: Negoziati falliti per l'egoismo di Hamas. Macron:La Francia riconoscerĂ la Palestina - I mediatori da Egitto, Qatar e Stati uniti stanno tenendo una riunione per evitare il fallimento dei negoziati; Falliscono i colloqui sulla tregua a Gaza. Usa: Vergogna Hamas. Macron: La Francia riconoscerĂ lo Stato di Palestina; Macron La Francia riconoscerĂ lo Stato Palestinese.

