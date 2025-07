Medioriente | Macron Francia riconoscerà lo Stato di Palestina

Torino, 24 lug. (LaPresse) – “Fedele al suo storico impegno per una pace giusta e duratura in Medioriente, ho deciso che la Francia riconoscerà lo Stato di Palestina. Ne farò l’annuncio solenne all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il prossimo settembre”. Lo ha comunicato su X il presidente francese Emmanuel Macron. “L’urgenza, oggi, è che cessino i combattimenti a Gaza e che la popolazione civile riceva soccorso. La pace è possibile”, ha spiegato. “Occorre un cessate il fuoco immediato, la liberazione di tutti gli ostaggi e un massiccio aiuto umanitario alla popolazione di Gaza. Occorre inoltre – ha aggiunto – garantire la smilitarizzazione di Hamas, mettere in sicurezza e ricostruire Gaza. 🔗 Leggi su Lapresse.it

