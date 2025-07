Medioetruria l’ipotesi Rigutino | Ok se è soluzione competitiva Però serviranno atti concreti

"Beh, devo dire che Giani è andato un po’ avanti eh. ". Scherza l’assessore regionale ai Trasporti, Francesco De Rebotti, quando parla delle dichiarazione che il governatore toscano ha rilasciato a La Nazione in merito alla stazione Medioetruria e alla sua possibile realizzazione a Rigutino. "Scherzi a parte – dice De Rebotti al nostro giornale – c’è una cosa da dire in premessa: che l’integrazione tra Regioni in questo caso è determinante. Non possiamo pensare di ragionare singolarmente, sopratutto in tema di trasporto ferroviario. La questione della Direttissima che si è aperta in questo periodo lo dimostra". 🔗 Leggi su Lanazione.it

