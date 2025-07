MEDIASET | TRILOGIA DI TEMPTATION ISLAND PER FESTEGGIARE IL FENOMENO DELL’ESTATE

Mediaset festeggia il successo di Temptation Island con tre appuntamenti in prima serata, consacrandolo come fenomeno tv dell’estate. La nota ufficiale. La prossima settimana, Mediaset propone un’operazione mai tentata prima d’ora, con tre appuntamenti consecutivi di un programma tv: Temptation Island andrà eccezionalmente in onda martedì 29, mercoledì 30 e giovedì 31 luglio in prima serata su Canale 5. Un regalo per telespettatori e appassionati: la trilogia televisiva di un racconto moderno in tre atti, condotto da Filippo Bisciglia, accompagnerà il pubblico fino al gran finale. Le tre serate del docu reality, prodotto da Maria De Filippi con Fascino PGT, porteranno i telespettatori al cuore delle storie, tra emozioni forti, relazioni messe alla prova, decisioni difficili e confronti carichi di intensità. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - MEDIASET: “TRILOGIA DI TEMPTATION ISLAND PER FESTEGGIARE IL FENOMENO DELL’ESTATE”

