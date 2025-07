Mediaset – Napoli Lang non basta nuova proposta per Ndoye l’alternativa è Sterling

Nel Napoli Campione d’Italia resta un cruccio da risolvere. E’ quello che riguarda Dan Ndoye, l’uomo individuato da Conte per andare a riempire il vuoto lasciato da Kvaratskhelia. Riporta Sport Mediaset che Lang non basta, è evidente, e allora gli azzurri puntano sullo svizzero del Bologna. Ormai da parecchie settimane, senza che però la trattativa arrivi al punto di svolta. Perché i rossblu fanno muro, offrendo il rinnovo al giocatore e aspettando che si scateni una munifica asta. De Laurentiis e Manna, però, non vogliono mollare la presa e le stanno provando tutte. L’ultimo tentativo prevede un’offerta da 40 milioni di euro bonus compresi per avere il cartellino del giocatore. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Mediaset – Napoli, Lang non basta, nuova proposta per Ndoye, l’alternativa è Sterling

La partita del Napoli in chiaro sui canali Rai e Mediaset: la proposta alla Lega Calcio - Il consigliere comunale Nino Simeone ha chiesto la possibilità di trasmettere il match Napoli-Cagliari in chiaro per sopperire all'enorme domanda di biglietti.

? Napoli o Inter? La Notte Scudetto in diretta tra gloria e alta tensione ??| DAZN, Sky, Rai, Mediaset - La resa dei conti. Senza più appelli, sovrapponendo emozioni, ansie, paure, desideri più virtuosi. È il momento dello scudetto, l’ora della 38ª giornata.

Asllani a Mediaset: «La Champions la coppa più bella e importante della stagione, dobbiamo trasformare la delusione in entusiasmo. Ecco cosa ha avuto il Napoli in più di noi» - di Redazione Il centrocampista dell’Inter, Kristjan Asllani, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la vittoria ottenuta ieri sera contro il Como.

Napoli, Lang si presenta: “Voglio divertire e divertirmi quando gioco. Con Conte posso migliorare” - Dal ritiro di #Dimaro, Noa #Lang parla da nuovo leader: “Lavorare con #Conte è tosto, ma è ciò che mi serve”. Riporta cronachedellacampania.it

Napoli ingolfato dalla cura Conte: De Bruyne splende ma non brilla, per Lang e gli altri vince la fatica" - I campioni d'Italia sconfitti nella prima amichevole da una squadra di Serie C. Scrive msn.com