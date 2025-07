Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025 | Italia nona con 8 podi

Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze,  pallanuoto, maschile e femminile. Di seguito il medagliere aggiornato: MEDAGLIERE MONDIALI SINGAPORE 2025. # NAZIONE ORO ARGENTO BRONZO TOTALE 1 Germania 4 0 0 4 2 Cina 3 3 0 6 3 Atleti Neutrali B 3 1 1 5 4 Australia 2 0 2 3 5 Spagna 1 2 4 7 6 Giappone 1 1 1 3 7 Grecia 1 0 1 2 8 Austria 1 0 0 1 9 Italia 0 6 2 8 10 Ungheria 0 2 2 4 11 Atleti Neutrali A 0 1 1 2 12 Francia 0 0 2 2 13 Principato di Monaco 0 0 1 1 13 Messico 0 0 1 1  . 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia nona con 8 podi

In questa notizia si parla di: medagliere - mondiali - singapore - sport

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia terza con tre argenti dal nuoto di fondo - Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze,  pallanuoto, maschile e femminile.

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia quarta con cinque argenti dal nuoto di fondo - Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze,  pallanuoto, maschile e femminile.

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia sesta con ben 6 podi! - Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi altezze,  pallanuoto, maschile e femminile.

DA OASPORT - #Fondo #Nuoto #Nuotoartistico #Pallanuoto #Tuffi Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: la classifica dei podi: Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore, dall’11 luglio al 3 agosto,… https:// Vai su X

La stella della Sport Village, Valentina Bisi, è stata convocata con la nazionale azzurra di nuoto artistico per i prossimi Mondiali, che per la disciplina in questione sono in programma a Singapore dal 14 al 26 luglio prossimo. Si avvicinano i 22esimi campion Vai su Facebook

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia nona con 8 podi; Italia ai Mondiali di nuoto di Singapore: tutte le medaglie vinte dagli azzurri; Il medagliere dei Mondiali di nuoto, 2.500 atleti si sfidano a Singapore in 77 eventi.

Mondiali World Aquatics Singapore 2025: tutti i risultati e le medaglie dell’Italia - Dall'11 luglio al 3 agosto, i migliori atleti e le migliori atlete di nuoto, pallanuoto, nuoto di fondo, nuoto artistico e tuffi del mondo si sfidano a Singapore per i titoli iridati. olympics.com scrive

Medagliere Mondiali sport acquatici Singapore 2025: Italia sesta con ben 6 podi! - Il programma dei Mondiali 2025 degli sport acquatici, calendarizzati a Singapore dall’11 luglio al 3 agosto, prevede tuffi, nuoto artistico e nuoto in acque libere nuoto in corsia e tuffi dalle grandi ... Come scrive informazione.it