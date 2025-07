Maurizio Mastrini presenta il videoclip Arcobaleno Gold Edition | emozione tra cielo e musica

Domani 25 luglio 2025 uscirĂ il nuovo videoclip ARCOBALENO Gold Edition del musicista Maurizio Mastrini che nonostante gli impegni del Tour mondiale che l’ha portato in tutto il mondo, è impegnato attualmente in una serie di date italiane oltre a curare la direzione artistica del Green Music Festival, in Umbria. Un’opera tra le nuvole: New York vista da The Edge, ecco Arcobaleno. A partire da venerdì 25 luglio sarĂ disponibile su YouTube il nuovo e toccante videoclip “Arcobaleno” Gold Edition, firmato dal celebre pianista e compositore Maurizio Mastrini. Un’opera intensa e visivamente straordinaria che fonde musica, emozione e scenari spettacolari, Ed è pensata per tutti gli amanti della musica strumentale e dell’ arte visiva in tutte le sue forme. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

